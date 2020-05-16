رياضة | لامبارد يحسم مصير ويليان وجيرو مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر لامبارد يحسم مصير ويليان وجيرو مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، مصير لاعبي الفريق التي تنتهي عقودهم في نهاية يونيو المقبل، مؤكدًا على رغبته في بقاء هؤلاء اللاعبين ضمن صفوف البلوز، نظرًا لحاجة الفريق غلى جهودهم عند عودة استئناف مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

قال لامبارد لشبكة سكاي سبورتس: "لا يزال من غير الواضح إذا وكيف ستتم العودة إلى الملاعب؟، لدينا لاعبون كبار ينتهي عقدهم بنهاية يونيو (حزيران)، وهذا بالطبع أمر أتابعه بعناية".

وتابع: "اللاعبون الذين ينتهي عقدهم قدموا خدمات عظيمة للنادي، ويبدون العديد من المشاعر حياله، لذا نأمل في أن نتمكن من القيام بهذا الترتيب ليبقوا معنا".

وسبق لمصدر مقرب من جيرو (33 عاماً)، أن كشف نية النادي تمديد عقده لعام إضافي حتى 30 يونيو (حزيران) 2020، في حين أكد ويليان أنه سيرحل عن صفوف الـ"البلوز" هذا الصيف بعد انتهاء مفاوضات تجديد عقده دون اتفاق.