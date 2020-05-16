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رياضة | عودة البوندسليجا.. دورتموند يسحق شالكه بالأربعة ويضغط على بايرن ميونيخ في الصدارة

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كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر عودة البوندسليجا.. دورتموند يسحق شالكه بالأربعة ويضغط على بايرن ميونيخ في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بوروسيا دورتموند فوزًا كاسحًا وكبيرًا على ضيفه شالكه بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وُتعد هذه هي المباراة الأولى التي تشهدها الدوريات الأوروبية الكبري منذ توقف منافسات كرة القدم بسبب تفشي وباء المستجد، حيث يُعد الدوري الألماني هو أول دوري يعود للأضواء منذ انتشار الفيروس.

افتتح النرويجي إيرلينج هالاند التسجيل لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 29 من عمر المباراة، ثم جاء الدور على رافائييل جوريرو ليضيف الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض في القيقة 45 من عمر الشوط الأول للقاء.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48 أضاف البلجيكي ثورغان هازارد شقيق إيدين هازارد نجم الإسباني الهدف الثالث لدورتموند، واختتم رافائيل جوريرو رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

رفع بوروسيا دورتموند رصيده بهذا الفوز إلى 54 نقطة في المركز الثاني متخلفًا بنقطة واحدة عن بايرن ميونيخ المتصدر، فيما توقف رصيد شالكه عند النقطة 37 في المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندزليجا".

ترتيب الدوري الألماني :-

بايرن ميونخ 55 نقطة

بوروسيا دورتموند 54 نقطة

لايبزيج 50 نقطة

بوروسيا مونشنجلادباخ 49 نقطة

بايرن ليفركوزين 47 نقطة

شالكه 37 نقطة

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فولفسبورج 36 نقطة

فرايبورج 36 نقطة

هوفنهايم 35 نقطة

كولن 32 نقطة

يونيون برلين 30 نقطة

انتراخت فرانكفورت 28 نقطة

هيرتا برلين 28 نقطة

أوجسبورج 27 نقطة

ماينز 26 نقطة

دوسلدورف 22 نقطة

فيردر بريمن 18 نقطة

باديبورن 16 نقطة

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