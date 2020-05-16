رياضة | دورتموند يعزز النتيجة ويسجل الهدف الثاني أمام شالكة "فيديو"

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:24 مساءً - انت الان تقراء خبر دورتموند يعزز النتيجة ويسجل الهدف الثاني أمام شالكة "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نجم بوروسيا دورتموند رفايئل جوريرو من إحراز الهدف الثاني لفريقه في مرمى فريق شالكة في المواجهة التي تجمع بينهما بعد عودة الدوري الألماني.

وجاء الهدف الثاني لدوروتموند في الدقيقة 45 بضربة جيدة بعد تمريرة رائعة من زميله جوليان براندت.

ويواجه بوروسيا دورتموند نظيره شالكة في الجولة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم بعد غياب استمر أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن سجل هالاند الهدف الأول لفريق بوروسيا دورتموند بشباك شالكة في المباراة التي تقام حاليا بينهما بالدوري الألماني.