الامارات | الاتحاد الإفريقي يسدد جوائزه المادية للأندية مبكراً بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي يسدد جوائزه المادية للأندية مبكراً بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) السبت، عن قرار استثنائي بتسديد الجوائز المالية لجميع الأندية المشاركة في مرحلة المجموعات لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد للموسم الجاري.

واعلن الاتحاد الإفريقي في بيانه الرسمي "في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة لوباء كورونا، مما أدى إلى تعليق أنشطة كرة القدم في جميع أنحاء القارة، قررنا تسريع دفع الشريحة النهائية من المكافآت المالية للأندية المشاركة في منافسات الأندية للموسم الجاري 2020/2019".

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي بتوزيع الجوائز المالية مبكرا كخطوة لتقليل العبء المالي على الأندية الـ 32 التي وصلت إلى مراحل المجموعات من دوري الأبطال وكأس الاتحاد خلال هذه الأوقات العصيبة.

وأوضح "ستستلم الأندية مستحقاتها بناء على أموال الجائزة المحددة لكل مسابقة حتى دور الثمانية، عندما تم تعليق المسابقتين إلى أجل غير مسمى بسبب الوباء العالمي.

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وأشار "الحد الأدنى المضمون للأندية المشاركة في دوري الأبطال هو 550 ألف دولار أميركي و275 ألف دولار أمريكي للفرق المشاركة في كأس الاتحاد.

وختم البيان "يراقب الاتحاد الافريقي الوضع عن كثي ويعمل مع السلطات ذات الصلة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية عل تأثير الفيروس على القارة وسوف تعلن التطورات في منافساتنا في الوقت المناسب".

من جانبه قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي في تصريحات صحفية نشرها الموقع الرسمي "تمر كرة القدم الإفريقية بصعوبات غير مسبوقة، فالوضع الحالي كان له تأثير كبير على مصلحة الكرة الإفريقية، ويستجيب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاحتياجات أنديتنا، أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا، من خلال تسهيل دفع أموال جوائزهم في وقت مبكر" مشيرا الى ان الأندية كانت تحصل عادة على مستحقاتها المالية في نهاية الموسم.

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