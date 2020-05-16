الامارات | هالاند يسجل أول هدف في البوندسليغا بعد انتهاء عطلة "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يسجل أول هدف في البوندسليغا بعد انتهاء عطلة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف النرويجي الشاب إيرلنج هالاند بصمة جديدة إلى مسيرته الكروية الرائعة وأصبح أول لاعب يهز الشباك في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مع استئناف فعاليات المسابقة اليوم السبت بعد فترة التوقف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وسجل هالاند /19 عاما/ هدفا لفريقه بوروسيا دورتموند في مرمى ضيفه شالكه وذلك في الدقيقة 29 من مباراتهما اليوم بافتتاح منافسات المرحلة السادسة والعشرين من البوندسليجا لكنه لم يستطع الاحتفال مع زملائه بهذا الهدف الذي أصبح العاشر له في المسابقة هذا الموسم وذلك بسبب القواعد المتبعة في المباريات المتبقية بالموسم والتي تحظر العناق أو الاحتفال الجماعي بين اللاعبين.

واستأنف البوندسيلغا نشاطه اليوم بعد فترة توقف لمدة شهرين بسبب وباء كورونا. وأصبح البوندسليجا أول دوري من بطولات الدوري الكبيرة في أوروبا يستأنف نشاطه بعد فترة التوقف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news