شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنع اللاعبين من الظهور الإعلامي لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عدم ظهور أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم في البرامج التليفزيونية والإذاعية ابتداء من اليوم السبت، وذلك لأجل غير مسمي.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء ذلك بعد أن منح مدير الكرة الفرصة الكافية للاعبي الأهلي للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية.
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