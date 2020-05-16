شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة عودة البوندزليجا.. بروسيا دوتموند يقسو على شالكه برباعية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا على نظيره شالكه، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني «بوندزليجا».

واستأنفت اليوم، مباريات الدوري الألماني بعد توقف دام حوالي شهرين جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

افتتح النجم النرويجي هالاند أهداف المباراة في الدقيقة 29، وسجل رافاييل جيريرو الأهداف الثاني والرابع في الدقيقتين 45 و63، فيما سجل تورجان هازارد الهدف الثالث في الدقيقة 48.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد دورتموند إلى النقطة 54 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد شالكه عند النقطة 37 في المركز الثامن.