شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك ضيف «رامز مجنون رسمي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، «رامز مجنون رسمي» يظهر نجم نادي الزمالك أشرف بن شرقي كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة «الليلة» من البرنامج الذي تعرضه «MBC مصر» في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.
ويشهد برنامج «رامز مجنون رسمي» في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
11,228
-
تعافي
2,799
-
وفيات
592
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك ضيف «رامز مجنون رسمي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.