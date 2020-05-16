شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك ضيف «رامز مجنون رسمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، «رامز مجنون رسمي» يظهر نجم نادي الزمالك أشرف بن شرقي كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة «الليلة» من البرنامج الذي تعرضه «MBC مصر» في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج «رامز مجنون رسمي» في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.