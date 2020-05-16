اتجاه لإلغاء موسم الدوري الإماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

كشفت تقارير صحفية، عن أن هناك مقترحات بإلغاء بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم من أجل اتاحة مساحة زمنية كافية لاستئناف بطولة الدوري الحالية قبل بدأ الموسم المقبل.



وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية نقلا عن مصادر خاصة بها أن النية تتجه لإلغاء الموسم الحالي من بطولة الدوري، وانطلاق موسم جديد بدون أي ضغوط على الروزنامة المزدحمة لهذا الموسم، التي يوجد بها استكمال دوري أبطال آسيا وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحديد شهر أغسطس المقبل موعدا لاستئناف النشاط الرياضي يعد توقيتاً مبدئياً مشروطاً بانحسار فيروس كورونا بالدرجة الأولى.

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وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أنه من المؤكد تنظيم بطولة كأس الخليج العربي وليس تأجيلها، حيث إن البطولة تقام في أيام الفيفا، لتعويض الأندية عن التوقف الطويل خلال خوض المنتخبات الوطنية مباريات ودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إلغاء كأس الخليج العربي أمر ليس مطروحاً، لأن إقامة البطولة لا علاقة له باستكمال مباريات النسخة الحالية من الدوري (7 جولات)، كما أن توقيت مباريات الدوري ستكون خارج التاريخ المحدد لمباريات كأس الخليج العربي.

كما رفضت أغلب الأندية المحترفة، مقترحاً قدمه ناديان يطالبان خلاله بإلغاء دوري تحت 21 عاما،بسبب تكلفته العالية على خزائنهم والموازنات المالية، ولكن اتفق 12 ناديا على قيمة تلك البطولة في تطوير المواهب الصاعدة.

كما اتفقت الأندية على أهمية البطولة في تأهيل اللاعبين للفرق الأولى، بشكل «قليل التكلفة»، حيث تتراوح التكلفة بين 2 إلى 2.5 مليون درهم سنوياً، يتم تعويضها لاحقاً، سواء ببيع العناصر المؤهلة للاحتراف أو الإعارة، أو حتى بتقديم المواهب للمشاركة في دوري الخليج العربي.

واتفقت الأندية في ورشة العمل، التي أقيمت عن بعد، على ضرورة توفير اهتمام أكبر بالبطولة، لاسيما في الجانب الإعلامي.