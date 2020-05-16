شكرا لقرائتكم شاهد.. ثلاثى الأهلى المصاب يجتمعون فى مستشفى واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد ثلاثى الأهلى المصاب، محمد محمود صانع ألعاب الفريق، سعد سمير مدافع القلعة الحمراء، وكريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأحمر، فى مستشفى واحد، حيث يعنى الأول من قطع فى الرباط الصليبى للركبة، فيما كان سعد سمير قد تعرض للإصابة فى وتر أكيلس، بينما تعرض نيدفد لإصابة فى الركبة.

ونشر محمد محمود صورة جمعت اللاعبين الثلاثة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وذلك فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وينتظر ثلاثى الأهلى المصاب حمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود فتح المجال الجوي، لكى يتثنى لهم السفر إلى ألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق، ويشهد شهر يونيو القادم انتهاء مدة علاج حمدى فتحى وسعد سمير ومن بعدهم محمد محمود، فى الوقت الذى يحتاج الثلاثى للاستشارة الطبية فى مستشفى شون كلينيك للحصول على البرنامج البدنى الذين سيقومون بتنفيذه قبل الانخراط بشكل طبيعى مع زملائهم فى التدريبات والمباريات.

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ويقترب الأهلى من استعادة جميع لاعبيه المصابين بعد تأكيد الجهاز الطبي، أن هناك 3 لاعبين من أصل 4 أصبحوا على مقربة من الشفاء الكامل والجاهزية للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر على مدار شهر مايو الجارى ويونيو المقبل باستثناء لاعب وحيد وهو كريم نيدفيد لاستمرار معاناته من إصابة فى الركبة ستحتاج لعلاج يمتد لمدة شهرين من الآن على الأقل، وتلقى رينيه فايلر تقرير طبى من خالد محمود طبيب الفريق شهد شرح لحالة كل لاعب مصاب على حدا.