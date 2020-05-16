شكرا لقرائتكم هانى رمزى: الإصابة أنهت مسيرتى.. والتوأم كانوا على أعتاب العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هانى رمزى مدرب منتخب مصر السابق، أن آخر 4 سنوات فى مسيرته الاحترافية كانت الأبرز، ولكن الإصابة السبب فى لعبه للدرجة الثانية.

وأضاف فى تصريحات مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج أقر واعترف مع شوبير، على قناة ON TIME SPORT، كان نفسى أكون متواجدا فى أمم أفريقيا 2006 وكان نفسى اختم مشوارى فى الأهلى لكن فوجئت بالرفض.

واستكمل همدرب المنتخب السابق: حسام وإبراهيم حسن لو كملوا تجربتهم الاحترافية كانوا هيوصلوا للعالمية وهما من أحسن اللاعبين فى تاريخ مصر ومشوارهما الاحترافى كان مشرفا لكنه لم يكتمل.

ويرى من وجهة نظره كمدرب، أن إمكانيات أحمد فتحى بوجى كانت لا تؤهله للاستمرار مع المنتخب، مؤكدا على وجود أزمة فى مركز رأس الحربة فى المنتخب الوطنى.

وقال مدرب منتخب مصر السابق، ان الإخفاق والخروج من بطولة أمم افريقيا 2019 من أصعب اللحظات في مسيرتي التدريبية

وواصل رمزي أن سوء الحظ بجانب أخطائى كانت سببا في خروجنا بشكل غير لائق ، مضيفا عرفت خبر اقالتي بعد 3 أيام من وسائل الاعلام لكنى كنت متأكد بعد مباراة جنوب افريقيا باستبعادي الجهاز وكنت اصعب لحظات في مسيرتي التدريبية .

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واستكمل انفعلت على لاعبي المنتخب بعد الفشل في أمم افريقيا لأننا لم نكن على مستوى تطلعات الجماهير، مضيفا أن نقل أمم إفريقيا من الكاميرون لمصر زاد من الضغوط علي منتخب مصر لاعبين وجهاز فني.

واستطرد قائلا : "خلافاتي مع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة كان سببا في فشل تجربة منتخب المحليين".

فيما أكد أحمد شوبير أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة حينها في 2019 قرر تجديد الثقة في خافيير أجيري بعد الخروج أمام جنوب أفريقيا لكن الاتصالات والاجتماعات بعد ذلك تسببت في رحيل الجميع

وعن محمد صلاح قال هانى رمزي انه لم يكن في كامل تركيزه بأمم افريقيا الأخيرة ولم يتحدث معنا كثيراً، مضيفا كان يحلم بحصد 3 بطولات بأمم إفريقيا مثل جيل حسن شحاته.

وواصل مدرب منتخب مصر السابق،حديثه قائلا محمد صلاح لم يعلن او يفكر في الاعتزال الدولي، مؤكدا فشلت في التواصل تليفونيا مع محمد صلاح بعد أمم إفريقيا 2019.