شكرا لقرائتكم هاني رمزي: حلمت بتدريب المنتخب منذ 2012 والمدرب المحلى بيشيل الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هانى رمزى، مدرب منتخب مصر السابق، حلمت بتدريب منتخب مصر الاول منذ عام 2012.

وأضاف فى تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير، فى برنامج أقر واعترف مع شوبير على قناة ON TIME SPORT، أن مشوار المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا لم يكن مرضى للجميع وتسرب لنا القلق قبل مواجهة جنوب افريقيا، مضيفا أن معظم مباريات كاس الأمم الافريقية لم يؤدى المنتخب بشكل جيد ولم ترضى قناعاتنا.

وواصل رمزى فى حديثه قائلا: المنتخب لم يكن جيد فى الأمم الافريقية الأخيرة، وافتقدنا وجود لاعبين صغار فى بطولة أمم افريقيا مثل مصطفى محمد وعمار حمدى، مؤكدا أننا اتعودنا فى مصر أن المدرب المحلى هو اللى يتحمل مسئولية الخسارة والفشل حتى لو كان الرجل الثاني.

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أكد هانى رمزى المدرب العام السابق لمنتخب مصر أن عودة الدورى تحتاج لقرار دولة، مضيفا أن عودة الدورى لابد أن تكون وفق نظام واضح ومعلن للجميع حتى يتم تطبيقه بالشكل اللازم.

عاش هانى رمزى المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى الأول حياته مع عالم الساحرة المستديرة سواء كان لاعباً فى الدوريات الأوروبية أو مدربا للعديد من الأندية التى قادها خلال الفترة التى تولى فيها المهمة.

هانى رمزى اسم كبير فى الكرة المصرية وواحد من اكثر اللاعبين المصريين الذين استطاعوا أن يواصل مسيرة الاحتراف الكروى فى الدوريات الأوروبية لفترة تجاوزت 13 عاماً وهو ما جعله واحداً من أصحاب الذكريات الكثيرة خلال شهر رمضان بالرغم من أنه مسيحى الديانة لكنه شارك الكثير من زملائه فى الملعب والتدريب خلال شهر رمضان وهو ما يجعله شريك فى حياة المحترفين المصريين بالخارج خلال نفس الشهر.