شكرا لقرائتكم هاني رمزى: الإخفاق فى أمم افريقيا 2019 أصعب لحظاتى التدريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هانى رمزى مدرب منتخب مصر السابق، أن الإخفاق والخروج من بطولة أمم أفريقيا 2019 من أصعب اللحظات فى مسيرتى التدريبية.

وأضاف فى تصريحات مع الإعلامى أحمد شوبير، فى برنامج أقر واعترف مع شوبير، على قناة ON TIME SPORT، أن سوء الحظ بجانب أخطائى كانت سببا فى خروجنا بشكل غير لائق، مضيفا عرفت خبر إقالتى بعد 3 أيام من وسائل الإعلام لكنى كنت متأكدا بعد مباراة جنوب افريقيا باستبعادى الجهاز وكنت أصعب لحظات فى مسيرتى التدريبية.

واستكمل: انفعلت على لاعبى المنتخب بعد الفشل فى أمم أفريقيا لأننا لم نكن على مستوى تطلعات الجماهير، مضيفا أن نقل أمم إفريقيا من الكاميرون لمصر زاد من الضغوط على منتخب مصر لاعبين وجهاز فني.

واستطرد قائلا: "خلافاتى مع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة كان سببا فى فشل تجربة منتخب المحليين".

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فيما أكد أحمد شوبير، أن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة حينها فى 2019 قرر تجديد الثقة فى خافيير أجيرى بعد الخروج أمام جنوب أفريقيا، لكن الاتصالات والاجتماعات بعد ذلك تسببت فى رحيل الجميع.

وعن محمد صلاح قال هانى رمزى إنه لم يكن فى كامل تركيزه بأمم افريقيا الأخيرة، ولم يتحدث معنا كثيراً، مضيفا كان يحلم بحصد 3 بطولات بأمم إفريقيا مثل جيل حسن شحاتة.

وواصل مدرب منتخب مصر السابق، حديثه قائلا محمد صلاح لم يعلن أو يفكر فى الاعتزال الدولي، مؤكدا فشلت فى التواصل تليفونيا مع محمد صلاح بعد أمم إفريقيا 2019.