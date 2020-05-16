شكرا لقرائتكم هانى رمزي: محمد صلاح لم يفكر فى الاعتزال الدولي ويحلم بثلاثية شحاتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد قال هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح لم يكن في كامل تركيزه بأمم أفريقيا الأخيرة ولم يتحدث معنا كثيراً.
وأضاف في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "أقر واعترف مع شوبير"، على قناةON TIME SPORT : محمد صلاح يحلم بحصد 3 بطولات بأمم إفريقيا مثل جيل حسن شحاته.
وواصل مدرب منتخب مصر السابق، حديثه قائلا محمد صلاح لم يعلن أو يفكر في الاعتزال الدولي، مؤكدا فشلت في التواصل تليفونيا مع محمد صلاح بعد أمم إفريقيا 2019.
وقال هاني رمزي، كنت قلقا على الأهلي من التعاقد مع السويسري رينيه فايلر بسبب انعدام خبراته الأفريقية، مؤكدا سأكون الرجل الثاني في الأهلي أو المنتخبات فقط وغير ذلك أسعي دائما لأكون الرجل الأول.
وتابع رمزي قائلا: قررنا استبعاد عمرو وردة مع معسكر المنتخب ولكن اللاعبين تضامنوا مع اللاعب وطالبوا بإبقائه خوفا من تفاقم الأزمة، مضيفا اننا أخطأنا في التراجع عن قرار استبعاد عمرو وردة في امم افريقيا.
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