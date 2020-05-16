شكرا لقرائتكم الأوغندى باتريك كادو ينتظر عودة الدورى لحسم مصيره مع الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الأوغندى باتريك كادو مهاجم الاسماعيلى، قرار اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سواء بعودة بطولة الدورى أو إلغائها، حيث يمنى اللاعب النفس بعودة المسابقة لاسيما أنها طوق النجاة الوحيد له لحسم مصيره مع الدراويش.

ترهن إدارة النادى الأصفر تحويل إعارته لبيع نهائى أو رحيله بمباريات الدورى المقبلة، بعدما توقفت المسابقة بعد مباراة وحيدة من الدور الثانى، حيث سجل هدفاً واحداً فى آخر مباراة للدراويش أمام الجونة، بالإضافة لهدف آخر فى لقاء ودى بعد تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى أول تدريب مع النادى، وغادر الثلاثى الناميبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا والأوغندى باتريك كادو لاعبو الإسماعيلى القاهرة متوجهين لبلادهم لقضاء الإجازة هناك قبل قرار تعليق رحلات الطيران.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو"، قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى.

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وعلم "الخليج 365" أن مدة التعاقد 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع لكن بتعاقد جديد، وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب

وسبق للمهاجم الأوغندى صاحب الـ24 عاما اللعب لأندية نهضة بركان المغربى وكامبالا سيتى سابقا وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدفا، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بلاده أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.