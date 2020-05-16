شكرا لقرائتكم أليو بادجى يتابع الدورى الألمانى ويعلق: عادت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أليو بادجى مهاجم النادى الأهلى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال متابعته للدورى الألماني، والذى تم استئنافه اليوم بعد فترة توقف طويلة بسبب وباء كورونا المستجد.

وعلق بادجى على الصورة قائلاً "عادت"، فى إشارة إلى كرة القدم، معرباً عن أمنيته فى استئناف النشاط الرياضى فى مصر قريباً، والذى توقف منذ مارس الماضى كإجراء احترازى لحد من انتشار الفيروس، خاصة وأن بادجى كان قد انضم إلى الأهلى فى يناير الماضى، ولم تتثنى له الفرصة للمشاركة بشكل كبير مع الفريق خلال المباريات.

وكان بادجى قد شارك مع الأهلى فى 7 مباريات فى مختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسرى، واستطاع بادجى أن يسجل هدفاً ويصنع هدفين لزملائه بالفريق، قبل توقف النشاط.

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وأغلق السويسرى ريينه فايلر المدير الفنى للأهلى ملف رحيل السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى، وأعلن المدير الفنى أن بادجى مهاجم جيد وصاحب إمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق، لذا لا يمكن التفريط فيها خلال الصيف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى آخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادى قبل تجميد النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التى شارك فيها بادجى مع الأهلى لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية.