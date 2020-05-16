شكرا لقرائتكم لامبارد يتمسك ببقاء جيرو وويليان في تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، رغبته في الاحتفاظ بلاعبيه الذين تنتهي عقودهم في يونيو المقبل، لاسيما الفرنسي أوليفييه جيرو والبرازيلي ويليان، لما بعد نهاية الموسم المعلق حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويعد المهاجم الفرنسي ولاعب خط الوسط الهجومي البرازيلي، من أبرز الأسماء في صفوف النادي اللندني التي ينتهي التعاقد معها في 30 يونيو 2020، وفي حال استئناف المنافسات، ستمتد المباريات على الأرجح لما بعد هذا التاريخ، ويرغب لامبارد بالتالي في الاحتفاظ بلاعبيه حتى نهاية الموسم بجدوله المعدّل.

وأجازت الحكومة البريطانية عودة منافسات كرة القدم دون جمهور اعتبارا من الأول من يونيو، وتأمل رابطة الدوري في التمكن من تحقيق ذلك في وقت لاحق من الشهر نفسه، على رغم أن أي موعد لم يحدد بعد.

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وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" ليل الجمعة: لا يزال من غير الواضح كيف ستتم العودة إلى الملاعب. لدينا لاعبون كبار تنتهي عقودهم بنهاية يونيو، وهذا بالطبع أمر أتابعه بعناية.

وتابع: اللاعبون الذين ينتهي عقدهم قدموا خدمات عظيمة للنادي، ويبدون العديد من المشاعر حياله، لذا نأمل في أن نتمكن من القيام بهذا الترتيب ليبقوا معنا.

وكان تشلسي يحتل المركز الرابع في الترتيب وهو آخر المراكز المؤهلة رسميا لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، قبل توقف المنافسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".