شكرا لقرائتكم لايبزيغ يستعين بـ"سلم طائرة" للانتقال من مقاعد البدلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعان نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم بسلم طائرة متحرك من مطار المدينة للمساعدة في الانتقال من وإلى مقعد البدلاء الذي سيكون موجودا في المدرجات.

وأوضح النادي يوم السبت أن هذه الخطوة جاءت لأن الارتفاع بين المدرج والملعب يبلغ حوالي ثلاثة أمتار، وقال أوفه شوهارت، المتحدث باسم مطار هاله - لايبزيغ: المواقف الخاصة تتطلب تدابير خاصة، ونرحب بالمساعدة، وقد وصل السلم إلى النادي يوم الجمعة وتم وضعه في المكان المخصص.

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وناشد يوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيغ، الجماهير عدم الحضور إلى الاستاد وقال في رسالة عبر الفيديو: ابقوا في منازلكم، فنحن نريد أن ننهي الدوري بنجاح، وبإمكانكم الاحتفال من شرفاتكم والصياح، وربما سمعنا شيئا من هذا في الاستاد.

ومن أجل الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي المطلوبة في ظل أزمة كورونا، يتعين تقليل عدد الأفراد الجالسين على المقعد الموجود خارج الملعب، وبالتالي سيتم نقل مقعد البدلاء إلى مدرج الجماهير.

وفي غياب الجماهير، سيلتقي لايبزيغ فريق فرايبورغ يوم السبت، في أول يوم لاستئناف الدوري بعد توقفه على مدار أسابيع بسبب أزمة كوورنا.