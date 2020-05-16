هالاند يسجل أول أهداف الدوريات الكبرى في زمن كورونا.. وهازارد يطلب من حكيمي الإلتزام بإجراءت مواجهة الفيروس

أصبح النرويجي إرلينج براوت هالاند، مهاجم بورسيا دورتموند، أول لاعب يهز الشباك بعد استئناف فعاليات الموسم الكروي للدوري الألماني اليوم السبت عقب فترة التوقف لعدة أسابيع بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وسجل هالاند هدفا لفريقه دورتموند في مرمى ضيفه شالكه في الدقيقة الـ29 من عمر المباراة المقامة حاليا على ملعب "سيجنال إدونا بارك"، في الأسبوع الـ26 من دوري الدرجة الأولى الألماني، قبل أن يضاعف رافائيل جوريرو النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

واحتفل لاعبو دورتموند بالهدف مع هالاند عن بعد بالتصفيق له دون ملامسة اللاعب.

وكانت المسابقة توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، فيما اُستأنفت فعالياتها اليوم بخمس مباريات أقيمت انطلقت في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وكان هدف هالاند (19 عاما) هو الأول في هذه المباريات الخمس، ليصبح بذلك أول هداف في حقبة "كورونا" على صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

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طالب ثورجان هازارد لاعب بوروسيا دورتموند، من زميله أشرف حكيمي الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال مواجهة شالكة في الدوري الألماني.

وجاء هذ الطلب خلال احتفال الفريق بهدف إيرلينج هالاند، والذي سجله في شباك شالكة خلال الدقيقة 29 من المباراة. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

واستغل هالاند عرضية من الجبهة اليمنى أرسلها زميله ثورجان هازارد ليضعها في الشباك.

ويعد الهدف هو الأول الذي يتم تسجيله في زمن فيروس كورونا وعقب عودة الدوري الألماني مرة اخرى بعد إيقافه.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم دورتموند بهدفين دون رد حيث سجل رافائيل جوريرو الهدف الثاني في الدقيقة 45.

يُذكر أن ماكينة التهديف هالاند وصل إلى هدفه العاشر في البوندسليجا خلال الموسم الجاري، والـ13 في أول 12 مباراة له مع بوروسيا دورتموند في جميع المسابقات منذ انتقاله لـ"BVB" في شهر يناير الماضي.