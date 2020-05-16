«عرض خيالي».. تفاصيل إغراءات بيراميدز لرمضان صبحي

واصل رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض إغراءات نادي بيراميدز، الذي تحدث معه من جديد للحصول على خدماته في بداية الموسم الجديد عن طريق أحد المقربين، حيث عرضت عليه إدارة بيراميدز الحصول على راتب سنوي يصل إلى مليون ونصف دولار، وهو ما يفوق الراتب الذي يتقاضاه في الأهلي بكثير، بالإضافة إلى نجاحهم في التوصل إلى اتفاق مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وأكد رمضان صبحي أنه لن يلعب في الدوري المصري سوى بقميص النادي الأهلي، وأنه لم يحسم قرار بقاؤه في مصر نهائيًا حتى الآن، إلا أن الأهلي يحاول التوصل إلى اتفاق مع النادي الإنجليزي لتقسيط الملبغ وتخفيض المقابل المالي الذي طلبه هيدرسفيلد لترك رمضان صبحي والمقدر بـ 7 ملايين يورو، حيث يرى مسؤولو الأحمر أن هذا المبلغ ضخم للغاية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويحاول مسؤولو الأحمر استغلال أموال النادي التي اقترب من الحصول عليها لدى ستوك سيتي للمساهمة في حسم الصفقة والتي تبلغ 2.5 مليون استرليني.

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وأعلن رمضان صبحى أنه لن يعود إلى أوروبا إلا لنادٍ كبير يُضيف له، رافضاً فكرة اللعب فى أى دورى أوروبى لمجرد الاحتراف الخارجى، خاصة أن الفترة التى لعبها بالأهلى بعد تجميده فى إنجلترا مع ناديى ستوك سيتى وهيدرسفيلد عادت عليه بالفائدة الفنية وجعلته واحداً من نجوم الكرة المصرية والمنتخب الأولمبى خلال الفترة الماضية لذا فهو مُتمسك بالبقاء فى الأهلى حال عدم وجود عرض قوى من نادٍ كبير.

ويرغب الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسفيلد الإنجليزى بعدما تنتهى الإعارة بنهاية الموسم الجارى، لكن المفاوضات لن نكون سهلة بسبب مغالاة النادى الإنجليزى فى شروطه للاستغناء عن اللاعب نهائياً، وإن كان مسئولو الأهلى ينتظرون تخفيض المقابل المالى لإتمام الصفقة فى ظل تراجع أسعار اللاعبين فى سوق الإنتقالات العالمية جراء "جائحة" كورونا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

على صعيد متصل، أكد رمضان صبحى أن العلاقة بين لاعبى فريقه قوية للغاية وهو ما يظهر داخل الملعب وينعكس بالإيجاب على أداء ونتائج الفريق، وشدد رمضان صبحى أن عمرو السولية له دور كبير فى ضبط اتزان وسط الفريق الأحمر وهو ما يشعر به فى الملعب ويُريح اللاعبين أمامه فى خط الهجوم، وأضاف رمضان صبحى أن أزمته مع اليو بادجى كانت بسيطة وتم تضخيمها بشكل كبير خاصة وأنه قام بمصافحته بعد انتهاء المران مباشرة، معلقاً :"الناس فى وقتها مكنش فى حاجة لقينها يتكلمو فيها عشان كدا كبرو الموضوع..الزمالك لم يدخل فى مفاوضات لضمى فأنا لن العب فى مصر سوى للأهلى وإدارة الزمالك تعلم ذلك ولذلك لم يتفاوضوا معي"

وأضاف رمضان صبحي فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أن مفاوضات بيراميدز مجرد كلام ولم يتحدث معى أى شخص فى هذا الملف، معلقاً :" قلتها واجددها لن العب فى مصر سوى للأهلى ..هناك مفاوضات شفهية من بعض الأندية الأوربية لضمى ولكن المفاوضات لم ترتقى للطابع الرسمي..هناك بالطبع حديث مع نادر شوقى وكيل أعمالي"