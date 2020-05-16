شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الحياة الكروية تعود فى ألمانيا.. هل من متحدين أخرين لكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أيمن يونس، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن سعادته بعودة الحياة الكروية مرة أخرى من خلال مباريات الدورى الألمانى، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" وتعطل النشاط الرياضى والكروى حول العالم.

ونشر يونس، عبر حسابه على تويتر لقطات من المباريات، صحبها بتعليق: "الحياة الكروية تعود فى ألمانيا من خلال البوندسليجا، لقاء تاريخى بين ليبزج ضد فرايبورج، الكل يترقب والسؤال.. هل من متحدين أخرين للكورونا؟؟.. وهل نستطيع فى مصر؟".

وتقدم فرايبورج الألمانى على مضيفه لايبزيج بهدف نظيف فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الطرفين عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة البوندزليجا، فى أول ظهور للمسابقة بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، أحرز هدف التقدم لفريق فرايبورج أمام لايبزيج مانويل جولد فى الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول.

واستعان نادى لايبزيج الألمانى بسلم طائرة متحرك من مطار المدينة للمساعدة فى التنقل إلى مقعد البدلاء الذى سيكون موجودا فى المدرجات خلال مباراة فرايبورج، المقامة حالياً، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدورى الألماني.

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وأوضح نادى لايبزيج أن الاستعانة بهذا السلم جاء بسبب الارتفاع بين المدرج والملعب، والذى يبلغ يبلغ حوالى 3 أمتار.

جدير بالذكر أنه يتعين تقليل عدد الأفراد الجالسين على المقاعد الموجودة خارج الملعب، من أجل الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعى المطلوبة فى ظل أزمة كورونا، وبالتالى سيتم نقل مقعد البدلاء إلى مدرج الجماهير.

وأكد أوفه شوهارت، المتحدث باسم مطار هاله/لايبتسيج قائلا: "المواقف الخاصة تتطلب تدابير خاصة، ونرحب بالمساعدة".

ووصل السلم النقال إلى النادى الألمانى أمس الجمعة وتم وضعه فى المكان المخصص له، بملعب لايبزيج.