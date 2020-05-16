شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي : جهاز أجيري "تراخي" في الإعداد الجيد لأمم أفريقيا الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني أن الإعداد لأمم أفريقيا الأخيرة (مصر 2019) لم يكن جيداً وكان أحد أسباب الخروج المبكر من البطولة التى حصدت الجزائر لقبها ، موضحاً في تصريحات لبرنامج أقر وأعترف مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون تايم سبورت أن جهاز المنتخب بقيادة أجيري وقتها كان عليه أن يتمسك بموقفه الرافض لتأخير انطلاق معسكر المنتخب لأن هذا التراخي كان أحد أسباب الفشل في البطولة.

وأوضح هاني رمزي أن تنظيم البطولة في مصر زاد من حجم الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين ، موضحاً أن قائمة منتخب مصر في البطولة لم يكن عليها إجماع داخل الجهاز الفني فقد كانت هناك أسماء أخرى تستوجب التواجد في هذا الحدث الكروي الهام أمثال عبد الله جمعة وعمرو السولية ورمضان صبحي ومصطفى محمد.