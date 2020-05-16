شكرا لقرائتكم خبر عن عضو إدارة إنبى عن عودة البوندزليجا: رجوع شىء من كرة القدم بداية أفضل من لاشىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد غرابة، عضو مجلس إدارة إنبى، أن عودة متنفس من الحياة لكرة القدم من خلال مباريات الدورى الألمانى، بالرغم من افتقاد المشهد للكثير ولن يعود للأجواء الفنية والجماهيرية المعتاد عليها، لكنه بداية أفضل من لا شيء، مشيرا إلى أن محاولة عدم الاستسلام فى حد ذاتها شيء إيجابى، مع وضع سلامة الجميع فى المقام الأول.

وكتب غرابة، عبر حسابه على تويتر: "عودة متنفس من الحياة برجوع شيء من كرة القدم بالرغم من افتقاد المشهد للكثير ولن يعود للأجواء الفنية والجماهيرية المعتاد عليها، لكن بداية أفضل من اللا شيء".

وأضاف غرابة: "محاولة عدم الاستسلام فى حد ذاتها شيء إيجابى، مع وضع الاحتياطات الصحية وسلامة الجميع فى المقام الأول".



غرابة

وعادت اليوم منافسات الدورى الألمانى من جديد بعد توقف دام أكثر من شهرين، وتحديدا 66 يوما منذ أخر مباراة أقيمت فى "البوندزليجا" وهى مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد كولن يوم 11 مارس وبعدها توقفت المباريات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رابطة البوندزليجا عن استكمال الموسم الحالى، وتوقفت منافسات الدورى الألمانى بعد نهاية مباريات الجولة الـ25، ولكنها ستعود للدوران من جديد، بداية من اليوم، السبت.

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وتقام المباريات مع وجود إجراءات صحية صارمة، فإن كل المباريات ستقام دون حضور مشجعين، وبوجود حوالى 300 شخص فقط من العاملين والمسؤولين فى الملعب والأماكن المجاورة.

وخضع جميع لاعبى أندية الدورى الألمانى لحجر صحى لمدة سبعة أيام قبل أن تستأنف منافسات الدورى، وسيتم فحصهم بشكل دورى خوفاً من ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا.

ووضعت رابطة الدورى الألمانى لكرة القدم العديد من التعليمات والإجراءات الاحترازية للأندية المشاركة خلال المباريات على رأسها تفادى المصافحة باليد أو العناق أو البصق داخل الملعب.