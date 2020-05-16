شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. نهلة سامح كابتن طائرة الأهلى: "كبيبة وسمبوسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يركز على المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب وأرز، ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا يعرفنا بوجبته واليوم سيكون اللقاء مع نهلة سامح كابتن النادى الأهلى للكرة الطائرة، التى كشفت عن الإفطار التى ستتناوله فى اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان، مشيرة إلى أنها ستتناول اليوم "كبيبة وسمبوسك ".

وقالت نهلة سامح إن الكبيبة والسمبوسك متواجدان بشكل يومى على مائدة الإفطار، و يضاف إليهم أصناف أخرى من باب التغيير.

وتحرص نهلة سامح فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائها وعائلتها، ولكن يبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية.