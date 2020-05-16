شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود ينشر صورة برفقة ثنائي الأهلي المصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع ثلاثى الأهلى المصاب، محمد محمود صانع ألعاب الفريق، سعد سمير مدافع القلعة الحمراء، وكريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأحمر، فى مستشفى واحدة، حيث يعنى الأول من قطع فى الرباط الصليبى للركبة، فيما كان سعد سمير قد تعرض للإصابة فى وتر أكيلس، بينما تعرض نيدفد لإصابة فى الركبة، ونشر محمد محمود صورة جمعت اللاعبين الثلاثة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، وذلك فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وينتظر ثلاثى الأهلى المصاب حمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود فتح المجال الجوى، لكى يتثنى لهم السفر إلى ألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق، ويشهد شهر يونيو القادم انتهاء مدة علاج حمدى فتحى وسعد سمير ومن بعدهم محمد محمود، فى الوقت الذى يحتاج الثلاثى للاستشارة الطبية فى مستشفى شون كلينيك للحصول على البرنامج البدنى الذين سيقومون بتنفيذه قبل الانخراط بشكل طبيعى مع زملائهم فى التدريبات والمباريات.

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محمد محمود

ويقترب الأهلي من استعادة جميع لاعبيه المصابين بعد تأكيد الجهاز الطبى أن هناك 3 لاعبين من أصل 4 أصبحوا على مقربة من الشفاء الكامل والجاهزية للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر على مدار شهر مايو الجارى ويونيو المقبل باستثناء لاعب وحيد وهو كريم نيدفيد لاستمرار معاناته من إصابة فى الركبة ستحتاج لعلاج يمتد لمدة شهرين من الآن على الأقل، وتلقى رينيه فايلر تقرير طبي من خالد محمود طبيب الفريق شهد شرح لحالة كل لاعب مصاب على حدا.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).