شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. مصر تفوز على أسكتلندا ودياً استعداداً لمونديال 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 16 مايو 1990، حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزا كبيرا على أسكتلندا بنتيجة 3/1، وديا، فى إطار استعداد الفراعنة وقتها لكأس العالم 1990 الذى أقيم بإيطاليا، وسجل أهداف ودية المنتخب كل من جمال عبد الحميد الذى أحرز هدفا من رأسية رائعة، تبعه حسام حسن الذى استغل خطأ لحارس المرمى ثم الهدف الثالث الرائع عن طريق إسماعيل يوسف .

شارك منتخب مصر فى مونديال 90 بإيطاليا تحت قيادة الراحل الجنرال محمود الجوهرى، واستطاع منتخب الساجدين وقتها تقديم مباريات جيدة التعادل فى مباراتين أمام هولندا إيجابيًا بهدف مجدى عبد الغنى أحد اقوى منتخبات العالم وقتها، ثم التعادل سلبيًا أمام أيرلندا، فيما خسر مباراة وحيدة أمام إنجلترا بهدف، ليودع الفراعنة البطولة من دور المجموعات .

شارك مع المنتخب الوطنى خلال مونديال إيطاليا 22 لاعبًا على النحو التالى من الأهلى :أحمد شوبير، إبراهيم حسن، ربيع ياسين، هانى رمزى، أيمن شوقى، أسامة عرابى، عادل عبد الرحمن، حسام حسن، علاء ميهوب، طاهر أبو زيد، وثابت البطل " و من الزمالك هشام يكن، أشرف قاسم، إسماعيل يوسف، جمال عبد الحميد، أيمن طاهر، أحمد رمزى" و طارق سليمان " المصري" و صابر عيد " غزل المحلة " و أحمد الكأس " الأوليمبي" و مجدى طلبة "باوك اليونانى"، مجدى عبد الغنى "بيرامار البرتغالى".