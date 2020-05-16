شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يتحدى حظر كورونا بمسابقة منزلية وجوائز تصل لـ50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، عن مسابقة رمضانية للاعبى الأكاديميات، خلال فترة العزل المنزلى، ويهدف الاتحاد من وراء هذه الفكرة لمحاولة تخفيف العبء عن اللاعبين فى تلك الظروف الصعبة والتى تسببت فى إلغاء كافة بطولات الاسكواش هذا العام بسبب فيروس كورونا.

وحدد الاتحاد جوائز المسابقة بحولى 50 ألف جنيه للفائزين من لاعبى ولاعبات الأكاديميات، وأشاد أمير وجيه أسطورة الأسكواش بأعضاء مجلس إدارةً الاتحاد بهذه المبادرة التى تساهم فى تشجيع اللاعبين واللاعبات على ممارسة اللعبة وقال إن أعضاء المجلس بالكامل يبذلون كل الجهد من أجل التوصل إلى أفكار ومبادرات إيجابية فى كل الاتجاهات للحد من تخفيف العزل المنزلى لكل عناصر اللعبه.

واشترط الاتحاد مشاركة اللاعبين من 6 سنوات الى 9 سنوات ومن الأكاديميات المقيده فى سجلات الاتحاد، كما قرر المجلس اعفاء المشاركين من أى مصاريف مالية نظير الاشتراك.

وسيتلقى الاتحاد فيديو مسجلا لكل لاعب ولاعبه بحد اقصى يوم 25 رمضان على صفحة الاتحاد المصرى للاسكواش مقسم على مستويين الاولً من 50 ضربة متواصلة مقسمه الى 10 ضربات لكل تمرين والمستوى الثانى 100 ضربة متواصله مقسمه الى 20 ضربة لكل تمرين .

ورغم توقف موسم الاسكواش حتى إشعار آخر، تمكن الأبطال المصريون فى اللعبة من مواصلة التألق والصدارة على مدار البطولات التى تم خوضها حتى الآن ليصل عدد البطولات التى توج بها المصريون فى منافسات الرجال والسيدات إلى 15 لقباً.

وانطلق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى حيث بطولة الصين المفتوحة، والتى شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات، وتوج بها الثنائى نور الطيب لاعبة هليوبوليس ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً.

أما البطولة الثانية فكانت سان فرانسيسكو والتى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها الثنائى المصري، رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنف الأولى عالمياً، ومحمد الشوربجي.

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كانت البطولة الثالثة وهى الأكبر بطولة أمريكا المفتوحة والتى توج بها على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً فى منافسات الرجال، ونوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية للسيدات.

ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فازبعد تغلبه فى نهائى البطولة الأولى على مواطنه على فرج والثانية على محمد الشوربجي.

وتوج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخبالتى أقيمت فى ديسمبر الماضي، ليدخل مع زوجته رنيم الوليلى موسوعة جينيس كأول زوجين يتوجان ببطولة العالم فى لعبة واحدة.

وحصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه.

وفازت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى.

كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، و توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.

وتوج محمد لشوربجى بآخر بطولة فى الموسم قبل التوقف وهى بطولة كنارى كلاسيك بعد تغلبه فى المباراة النهائية على على فرج، وتغلبت هانيا الحمامى فى آخر بطولات الموسم على نور الشربينى فى مفاجأة كبرى لتتوج ببطولة بلاك بول للسيدات.