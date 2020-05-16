شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث خطة تدعيم النشاط الرياضي وتجديد العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مسئولو النادى الأهلى عدداً من الملفات المهمة الخاصة بالنشاط الرياضى بالنادى خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى بنهاية الموسم الجارى فى الألعاب المختلفة، وكذلك الصفقات التى ينوى النادى إبرامها فى الموسم المقبل، بجانب اللاعبين الذين لا يحتاج لهم النادى فى مختلف الألعاب، وهو ما جعل مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب يستدعى رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى خلال الاجتماع الأخير للمجلس الذى عُقد أول أمس، الخميس، بمقر الجزيرة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالقطاع وتم إستطلاع رأيه فى هذه الملفات وغيرها.

ويستعد الأهلى لتجهيز ميزانية خاصة للنشاط الرياضى خلال الموسم المقبل بناءً على التقرير الذى سيتم إعداده عن إحتياجات النشاط الرياضى فى شتى الألعاب قبل انطلاق الموسم المقبل، ويتطلع الأهلى لمعرفة إحتياجات كل لعبة فى النشاط الرياضى من أجل إعداد ميزانية شاملة لتدعيم النشاط .

ويعقد مسئولو الأهلى، خلال الفترة الحالية، اجتماعات مكثفة مع مدربى النشاط الرياضى لمعرفة احتياجاتهم خلال الموسم المقبل، حتى يكون النادى مُستعداً من الناحية المالية لتلبية هذه الاحتياجات.

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وتشهد الأيام الحالية اجتماعات بين إدارة الأهلى والمسئول عن كل لعبة، سواء السلة أو الطائرة أو اليد أو السباحة أو الاسكواش أو غيرها، لمعرفة احتياجات كل لعبة سواء فيما يتعلق باللاعبين المطلوب التعاقد معهم أو التجديد لبعض اللاعبين أو إقامة معسكرات خارجية أو داخلية أو مكافآت وحوافز وغيرها من الأمور المالية التى ستحتاجها اللعبة فى الموسم المقبل.

ويحاول مسئولو الأهلى حالياً استغلال فترة توقف النشاط الرياضى فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا بالترتيب والتجهيز جيداً للموسم المقبل فى جميع الألعاب بالنادى، وهو ما يُعد خطوة جيدة تهدف لمعرفة احتياجات كل قطاع رياضى فى النادى قبل فترة طويلة من انطلاق الموسم المقبل.