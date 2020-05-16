هاني رمزي: 5 أسباب وراء إخفاق مصر في أمم إفريقيا.. ولم أتبرئ منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن الحوار الصحفي الذي أجراه بعد كأس أمم إفريقيا لم يكن لتبرئة ساحته من الخروج المبكر من المسابقة التي احتضنتها مصر العام الماضي.

وقال رمزي، في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "الجلسة التي أجريتها مع الصحفيين بعد كأس أمم إفريقيا كانت بإرادتي الشخصية دون تعرضي لأي ضغوط من أعضاء اتحاد الكرة".

وأضاف: "أعترف بتسرعي في توقيت الجلسة، لأنني كنت أريد توضيح الأمور للجماهير والرأي العام وكنت في حالة انفعال وغضب كبير، كنت أتمنى وضع إطار جديد للمنظومة".

وتابع: "لست الشخصي الذي يبرئ نفسه أو (ينط من المركب)، تحملت المسؤولة ووضحت ذلك، لأن الصدمة كانت كبيرة وتعرضنا لفشل كبير بسبب سوء الأداء ولم أكن أتوقع ذلك".

وأوضح: "جزء مما فعلته كان صحيحا لأنني كنت أرغب في توضيح الأمور للجماهير والرأي العام، وأؤكد أن ذلك تم دون أي ضغوط من أحد أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم".

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وأكمل: "اتصلت بهاني أبو ريدة من أجل ترتيب جلسة مع الصحفيين للرد على جميع الأسئلة، لكني أعترف أن الشكل لم يكن مناسبا، كان يجب عقد مؤتمر صحفي وتقديم تقرير للجان المتخصصة مثل وزير الشباب والرياضية ورئيس اتحاد الكرة".

وعدّد هاني رمزي أخطاء المنتخب في أمم إفريقيا قائلا: "كانت أول أخطائنا في المسابقة هو اختيار القائمة، لكن لم يكن هناك ضغوط من وكلاء أو اتحاد الكرة، كان هناك عدد كبير من الأسماء في مركزي قلب الدفاع وخط الوسط".

وأكمل: "5 أسماء كانت عليهم مناقشات، أولهم عبدالله جمعة الذي كان يجب أن يكون ضمن القائمة في المسابقة، وكان لا بد أيضا من استدعاء عمرو السولية أو صالح جمعة بدلا من علي غزال، مع وجود رمضان صبحي ومصطفى محمد في الهجوم".

وأكد: "الخطأ الثاني أن الثقة كانت زائدة عند الجهاز الفني وانتقلت إلى اللاعبين، كان لا بد من احترام المنافس، والخطأ الثالث تمثل في غياب اتخاذ القرارات الصارمة في بعض الأزمات مثل استبعاد عمرو وردة، مما أثر معنويا على الفريق".

وأتم هاني رمزي تصريحاته قائلا: "ذلك بالإضافة إلى فترة الإعداد التي لم تكن على المستوى المطلوب، كانت جزء من الإخفاق لأننا لم نخض مباريات ودية أمام منتخبات كبرى، وأخيرا الأخطاء الفنية التي تم ارتكابها على أرضية الملعب".