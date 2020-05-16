محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ معتز عمر:
تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للتعامل مع كورونا، اتخذ لاعبو فرايبورج احتياطاتهم أثناء احتفال فريقهم بالهدف الذي تقدم به فريقهم علي لايبزيج.
ويستضيف اليوم فريق لايبزيج نظيره فرايبورج في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الألماني، في اليوم الأول لاستئناف المسابقة بعد توقف دام ما يقرب من الشهرين.
وتقدم فريق فرايبورج في الشوط الأول بهدف للاعبه مانويل جولد، أحرزه في الدقيقة 34.
وخلال الاحتفال بالهدف حرص لاعبو فرايبورج على عدم الاحتكاك بالأيدي، وقاموا بملامسة المرافق عوضا عن اليدين.
وتقام اليوم 6 مباريات في الدوري الألماني بعد استئناف المسابقة، أبرزهم مواجهة ديربي الرور بين بروسيا دورتموند وشالكه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. احتفال "احترازي" للاعبي فرايبورج في ليلة عودة بوندسليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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