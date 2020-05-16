بالفيديو.. هالاند يسجل أول أهداف الدوريات الكبرى في زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبح النرويجي إرلينج براوت هالاند، مهاجم بورسيا دورتموند، أول لاعب يهز الشباك بعد استئناف فعاليات الموسم الكروي للدوري الألماني اليوم السبت عقب فترة التوقف لعدة أسابيع بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وسجل هالاند هدفا لفريقه دورتموند في مرمى ضيفه شالكه في الدقيقة الـ29 من عمر المباراة المقامة حاليا على ملعب "سيجنال إدونا بارك"، في الأسبوع الـ26 من دوري الدرجة الأولى الألماني، قبل أن يضاعف رافائيل جوريرو النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

واحتفل لاعبو دورتموند بالهدف مع هالاند عن بعد بالتصفيق له دون ملامسة اللاعب، وذلك بسبب القواعد المتبعة في المباريات المتبقية بالموسم والتي تحظر العناق أو الاحتفال الجماعي بين اللاعبين.

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وكانت المسابقة توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، فيما اُستأنفت فعالياتها اليوم بخمس مباريات أقيمت انطلقت في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وكان هدف هالاند (19 عاما) هو الأول في هذه المباريات الخمس، ليصبح بذلك أول هداف في حقبة "كورونا" على صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

يُذكر أن ماكينة التهديف هالاند وصل إلى هدفه العاشر في البوندسليجا خلال الموسم الجاري، والـ13 في أول 12 مباراة له مع بوروسيا دورتموند في جميع المسابقات منذ انتقاله لـ"BVB" في شهر يناير الماضي.