دورتموند يقص شريط عودة البوندسليجا برباعية في شالكه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استهل فريق بوروسيا دورتموند عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بفوز كبير على ضيفه شالكه 4 / صفر في مباراة ديربي الرور التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وافتتح إيرلينج هالاند أهداف المباراة في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وأضاف رافائيل جيريرو الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يعزز ثورجان هازارد النتيجة في الدقيقة 48، واختتم رافائيل جيريرو أهداف المباراة في الدقيقة 63.

وبذلك الفوز رفع دورتموند رصيده من النقاط إلى النقطة 54 في المركز الثاني خلف المتصدر بايرن ميونخ، بينما توقف رصيد شالكه عند النقطة 37 في المركز 8.

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وبعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استأنفت منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارا من اليوم السبت بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقا لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب هيرتا برلين على مضيفه هوفنهايم 3 / صفر وفولفسبورج على مضيفه أوجسبورج 2 / 1 وتعادل فرايبورج مع مضيفه لايبزج 1 / 1 وفورتونا دوسلدورف مع بادربورن سلبيا.

تشكيل دورتموند: رومان بوركي - لوكاس بيتشيك - ماتس هاملز - مانويل أكانجي - أشرف حكيمي - توماس ديلايني - محمود داوود - رافائيل جيريرو - ثورجان هازارد - جوليان براندت - إيرلينج هالاند.

تشكيل شالكه: ماركوس سوبيرت - جونجو كيني - جان كلير توديبو - ساني - ماتيا ناستاسيتش - أوتشيبكا - دانييل كاليجوري - وستون مكيني - سوات سيردار - أمين هارث - بينيتو رامان.