شاهد.. رباعية دورتموند تقسو على شالكة في أول مباراة بطعم كورونا

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا على نظيره شالكة برباعية دون رد، في ديربي "الرور" خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

سجل أهداف بوروسيا دورتموند كلا من إيرلنج هالاند في الدقيقة 29، ورفاييل جيريرو في الدقيقتين 45 و63، وتورجان هازارد في

الدقيقة 45.

بتلك النتيجة رفع دورتموند رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بايرن ميونيخ الذي يلعب مساء غد الأحد، بضيافة يونيون برلين، فيما تجمد رصيد شالكه عند 37 نقطة.

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وعاد الدوري الألماني للحياة من جديد، وسط

تحذيرات مشددة من عدم التزام الأندية بقواعد الأمان والسلامة، التي وضعتها الحكومة بالتعاون من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، من أجل السماح باستئناف المسابقة من جديد.

وافتتح الدوري الألماني منافساته بـ6 مباريات، أبرزها بوروسيا دورتموند وشالكة، وسط التحذيرات من استخدام العناق أو القبلات كوسيلة للاحتفال بالأهداف، أو اعتماد أي طريقة تقتضي الاحتكاك داخل الملاعب وتلامس اللاعبين بعضهم البعض، ما أجبر لاعبي الأسود والأصفر على الاحتفال بطريقة جديدة.