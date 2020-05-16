حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا على نظيره شالكة برباعية دون رد، في ديربي "الرور" خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.
سجل أهداف بوروسيا دورتموند كلا من إيرلنج هالاند في الدقيقة 29، ورفاييل جيريرو في الدقيقتين 45 و63، وتورجان هازارد فيالدقيقة 45.
بتلك النتيجة رفع دورتموند رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بايرن ميونيخ الذي يلعب مساء غد الأحد، بضيافة يونيون برلين، فيما تجمد رصيد شالكه عند 37 نقطة.
وعاد الدوري الألماني للحياة من جديد، وسطتحذيرات مشددة من عدم التزام الأندية بقواعد الأمان والسلامة، التي وضعتها الحكومة بالتعاون من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، من أجل السماح باستئناف المسابقة من جديد.
وافتتح الدوري الألماني منافساته بـ6 مباريات، أبرزها بوروسيا دورتموند وشالكة، وسط التحذيرات من استخدام العناق أو القبلات كوسيلة للاحتفال بالأهداف، أو اعتماد أي طريقة تقتضي الاحتكاك داخل الملاعب وتلامس اللاعبين بعضهم البعض، ما أجبر لاعبي الأسود والأصفر على الاحتفال بطريقة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رباعية دورتموند تقسو على شالكة في أول مباراة بطعم كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.