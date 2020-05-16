ماركا : لاوتارو مارتينيز على بعد خطوة واحدة من برشلونة

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم السبت، على توصل ناديي برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق الإيطالي إلى الليجا خلال الميركاتو المقبل، وأن اللاعب أصبح على بعد خطوة واحدة من

وأشارت، إلى أن مسؤولي برشلونة أبدوا المرونة في الموافقة على اشتراطات الإنتر المادية وتسديد قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدرة بـ 111 مليون يورو.

وأضافت، أن إدارة برشلونة أبلغت الإنتر بسداد 60 مليون يورو، على أن يتم الفارق المادي عبر تقديم الفريق الكتالوني لعدد من لاعبيه لتعويض القيمة.

ولم يحسم الإنتر قراره النهائي بشأن اللاعبين المراد استقطابهم من برشلونة. أصبح على بعد خطوة واحدة من الدوري الإسباني وأشارت، إلى أن مسؤولي برشلونة أبدوا المرونة في الموافقة على اشتراطات الإنتر المادية وتسديد قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدرة بـ 111 مليون يورو.وأضافت، أن إدارة برشلونة أبلغت الإنتر بسداد 60 مليون يورو، على أن يتم الفارق المادي عبر تقديم الفريق الكتالوني لعدد من لاعبيه لتعويض القيمة.ولم يحسم الإنتر قراره النهائي بشأن اللاعبين المراد استقطابهم من برشلونة.

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