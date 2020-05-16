شن رئيس نادي ليون الفرنسي، هجوماً على مسؤولي الرياضة الفرنسي، على أعقاب اعتماد نتائج منافسات الدوري الفرنسي وتتويج باريس سان جيرمان بالرغم من عدم اكتمال المسابقة.
ونقلت تقارير فرنسية، تصريحات رئيس ليون، التي أكد فيها أن قرار اعتماد منافسات الموسم الحالي يخالف ما تنص عليه توصيات الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن استكمال المنافسات
يأتي ذلك على خلفية قرار وزارة الرياضة الفرنسية، بإصدار تعليماتها بعدم مخالفة قرارات الاتحاد المحلي لكرة القدم فيما يخص تعامله مع الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس ليون يهاجم مسؤولي الرياضة الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.