رئيس ليون يهاجم مسؤولي الرياضة الفرنسية

شن رئيس نادي ليون الفرنسي، هجوماً على مسؤولي الرياضة الفرنسي، على أعقاب اعتماد نتائج منافسات الدوري الفرنسي وتتويج باريس سان جيرمان بالرغم من عدم اكتمال المسابقة.

ونقلت تقارير فرنسية، تصريحات رئيس ليون، التي أكد فيها أن قرار اعتماد منافسات الموسم الحالي يخالف ما تنص عليه توصيات الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن استكمال المنافسات

وأخذ كافة التدابير اللازمة بشأن الوقاية، مؤكداً على عدم قانونية ما حدث.يأتي ذلك على خلفية قرار وزارة الرياضة الفرنسية، بإصدار تعليماتها بعدم مخالفة قرارات الاتحاد المحلي لكرة القدم فيما يخص تعامله مع الموسم الحالي.