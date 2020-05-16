ألغى حكم مباراة فريقي فولفسبورج وأوجسبورج هدفًا للأخير وذلك في المباراة المقامة حاليا بالجولة 26 للدوري الألماني. سجل أوجسبورج هدفًا عن طريق لاعبه فيليكس أودوخاي في الدقيقة 66، ليعود الحكم لتقنية" الفار" للمرة الأولى منذ عودة الدوري الألماني ويتبين وجود اللاعب في موقف تسلل ويلغى الهدف. أودوخاي في الدقيقة 66، ليعود الحكم لتقنية" الفار" للمرة الأولى منذ عودة الدوري الألماني ويتبين وجود اللاعب في موقف تسلل ويلغى الهدف. ويتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في المباراة التي تقام على ملعب أوجسبورج. ويحتل فولفسبورج المركز السابع ب 36 نقطة، بينما يحتل أوجسبورج المركز الرابع عشر ب27 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الـ"فار" يلغي هدفا في لقاء فولفسبورج وأوجسبورج بالدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.