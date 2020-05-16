فابريجاس معلقاً على عودة الكرة : الآن أدركنا قيمة الجماهير

علق سيسك فابريجاس لاعب فريق موناكو الفرنسي، على عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم من جديد اليوم السبت، بعد فترة التوقف منذ مارس

وكت فابريجاس عبر حسابه على تويتر " عندما تابعت مباريات الدوري

الألماني شعرت أنني أتابع فقرة تدريبية، يمكن للمشاهدين سماع أصوات اللاعبين داخل الملعب، الآن فقط أدركنا قيمة التواجد الجماهيري".وواصل "لكنني سعيد بالعودة، وبالطبع سنأخذ وقتاً طويلاً للتأقلم على الوضع الجديد".