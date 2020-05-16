رئيس الرجاء المغربي يكشف سر الإطاحة بـ"كارتيرون"

قال جواد الزيات رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي أن سبب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون النتائج السلبية التى حققها مع فريقه قبل أن توليه تدريب فريق الزمالك. وأضاف: النتائج كانت سيئة وكان من المفترض أخذ قرار سريع لسوء النتائج يوما بعد يوم خاصة قبل لقاء الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة العربية. لسوء النتائج يوما بعد يوم خاصة قبل لقاء الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة العربية. بينما ارجع كارتيرون- ساخرا- سبب الإقالة في وقت سابق النتائج إلى الإيجابية التى حققها. التى حققها. قاد كارتيرون الرجاء المغربي في23 مباراة حقق الفوز في 13 مواجهة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبو الفريق تحت قيادتة 44 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا. وفازالرجاء مع كارتيرون ببطولة السوبر الأفريقي الموسم الماضي، إلى جانب الوصول لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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