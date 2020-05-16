شاهد.. احتفال مميز بطعم كورونا من هالاند في مباراة درتموند وشالكة

نجح الدولي النريجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في تسجيل أول أهداف فريقه في شباك شالكة، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني، والذي عاد اليوم بعد فترة التوقف لأكثر من

شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

سجل إيرلينج هالاند مهاجم دورتموند الهدف الأول في الدقيقة 29، حيث نجح في تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، واحتفل بعد الهدف بالجري

تجاه الراية الركينة وبدأ يتراقص يمينًا ويسارًا واحتفل زملاءه معه ولكن من بعيد بدون تلامس مع الحفاظ على المسافات، ليكون الاحتفال بشكل مميز ومختلف بطعم كورونا.

يذكر أن هدف هالاند اليوم في مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة بالدوري الألماني، يعد أول أهداف الساحرة المستديرة بعد عودة النشاط الكروي منذ توقفه في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.