مدرب واتفورد يحذر من عودة الدوري الإنجليزي

أبدى نايجل بيرسون، مدرب واتفورد حالة من عدم الارتياح في حال عودة الدوري الإنجليزي سريعا.

حذر بيرسون من أن حياة اللاعبين قد تكون في خطر إذا عاد الدوري الإنجليزي الممتاز مبكرا دون تأني ودراسة لكل المواقف المتوقعة.

وقال بيرسون في تصريحت صحفية: نود استئناف الدوري لكن يجب أن تكون الظروف آمنة ويجب أن نتوخى الحذر ومن التهور تجاهل الاحتمالات خاصة أن الأمر يتعلق بسلامة وصحة الناس.

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كما أن المشكلة لاتتعلق فقط بصحة

اللاعبين والطاقم بل بالأشخاص المحيطين بهم أيضا.

وقال بيرسون :وصلنا إلى ذروة الوباء لكن لا تزال هناك أعداد هائلة من الأشخاص الذين يفقدون حياتهم حيث أن الوفيات في بريطانيا بين 33 و38 ألف شخص.

ويقبع واتفورد في المركز الـ 17 بالدوري بفارق مركز واحد عن منطقة الهبوط.