بوروسيا دورتموند يتفوق على شالكة في الشوط الأول

تقدم بروسيا دورتموند على شالكه بهدفين دون رد في الشوط الأول من لقائهما المقام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.

إيرلينج هالاند مهاجم دورتموند سجل الهدف الأول بالدقيقة 29، حيث نجح في تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 45 سجل جيريرو الهدف

الثاني بعدما انفرد بالمرمى لينجح في تسديد الكرة لتسكن الشباك ويسجل الهدف الثاني لدورتموند.

شالكه اعتمد على الهجمات المرتدة ولكن دفاعات دورتموند كانت في الموعد لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

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وكان انتشار فيروس كورونا تسبب في توقف النشاط الرياضي

بمعظم دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

في مباراة أخرى تقدم فريق فرايبورج على نظيره لايبزج بهدف دون رد في الشوط الأول من لقائهما المقام بنفس الجولة من الدوري الألماني.

ونجح مانويل جلودي في تسجيل هدف الشوط الوحيد من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة هوفنهايم وهيرتا برلين وتقدم فولفسبورج على أوجسبورج بهدف.