تقدم بروسيا دورتموند على شالكه بهدفين دون رد في الشوط الأول من لقائهما المقام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.
إيرلينج هالاند مهاجم دورتموند سجل الهدف الأول بالدقيقة 29، حيث نجح في تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.
وفي الدقيقة 45 سجل جيريرو الهدفالثاني بعدما انفرد بالمرمى لينجح في تسديد الكرة لتسكن الشباك ويسجل الهدف الثاني لدورتموند.
شالكه اعتمد على الهجمات المرتدة ولكن دفاعات دورتموند كانت في الموعد لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.
وكان انتشار فيروس كورونا تسبب في توقف النشاط الرياضيبمعظم دول العالم خلال الفترة الأخيرة.
في مباراة أخرى تقدم فريق فرايبورج على نظيره لايبزج بهدف دون رد في الشوط الأول من لقائهما المقام بنفس الجولة من الدوري الألماني.
ونجح مانويل جلودي في تسجيل هدف الشوط الوحيد من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.
وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة هوفنهايم وهيرتا برلين وتقدم فولفسبورج على أوجسبورج بهدف.
كانت هذه تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند يتفوق على شالكة في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.