نادى لايبزيج الألماني يستعين بسلم طائرة.. اعرف السبب

استعان نادي لايبزيج الألماني لكرة القدم بسلم طائرة متحرك من مطار المدينة للمساعدة في الانتقال من وإلى مقعد البدلاء الذي سيكون موجودا في المدرجات. وقال النادي يوم السبت أن هذه الخطوة جاءت لأن الارتفاع بين المدرج والملعب يبلغ حوالي ثلاثة أمتار. الارتفاع بين المدرج والملعب يبلغ حوالي ثلاثة أمتار. وقال أوفه شوهارت، المتحدث باسم مطار هاله - لايبزيج: المواقف الخاصة تتطلب تدابير خاصة، ونرحب بالمساعدة، وقد وصل السلم إلى النادي وتم وضعه في المكان المخصص. وصل السلم إلى النادي وتم وضعه في المكان المخصص. وطالب يوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيج، الجماهير عدم الحضور إلى الاستاد وقال: ابقوا في منازلكم، فنحن نريد أن ننهي الدوري بنجاح، وبإمكانكم الاحتفال من شرفاتكم والصياح، وربما سمعنا شيئا من هذا في الاستاد.

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