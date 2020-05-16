شاهد | أهداف مباراة دورتموند وشالكه في الدوري الألماني

واجه نادي بوروسيا دورتموند ضيفه فريق شالكه في إطار عودة الدوري الألماني بعد توقف شهرين، في ديربي الرور لحساب الجولة السادسة والعشرين من البوندسليجا

وتقام المباراة على ملعب سيجنال إدونا بارك، خلف الأبواب المغلقة (دون حضور جمهور)، في مشهد غير مسبوق بالنسبة للملعب الذي يتسع لأكثر من 78 ألفًا.

وتبث مباراة القمة بين “بوروسيا دورتموند وشالكه” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” من كابينة التعليق الرئيسية في العاصمة القطرية الدوحة، وانطلقت فى تمام الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت مكة، 13:30 بتوقيت جرينتش.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن البايرن، بينما يحتل شالكه المركز السادس برصيد 37 نقطة بفارق 12 نقطة واضحة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

يذكر ان نتيجة آخر مواجهة بين الفريقين كانت التعادل السبلي عندما تقابلا بالدور الأول فى الدوري الألماني لحساب الجولة التاسعة على ملعب فريق شالكه “فيلتينس آرينا”.

ويتقدم بوروسيا دورتموند ضد شالكة بهدفين دون رد في شوط المباراة الأول، وقد ظهر فريق الفيستفالين بنسخة جيدة للغاية بعد التوقف عن اللعب لما يُقارب الشهرين، على عكس عمال المناجم، الذين قدموا أداءً “باهتًا” في أول 45 دقيقة.

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وتمكن ثورجان هازارد من صناعة أول أهداف دورتموند في المباراة، بعرضية أرسلها على قدم المهاجم الفذ “إيرلينج هالاند” الذي سجل بلمسة واحدة في شباك الأزرق الملكي.

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ثم سجل البرتغالي جوريرو الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بتصويبة زاحفة في شباك شالكه

وتكفل المتألق هازارد بتسجيل ثالث أهداف الجدار الأسود والأصفر من هجمة مرتدة رائعة وصناعة من هالاند الذي رد له الهدية

وعاد هالاند ليصنع ثاني أهدافه في المباراة لمحرز الهدف الثاني جوريرو الذي وضع تصويبة مميزة في الشبكة