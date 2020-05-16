فيديو | هدف عالمي في مباراة أوجسبورج وفولفسبورج في الدوري الألماني

تقدم فولفسبورج على مُضيفه أوجسبورج في افتتاح مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الألماني، عصر اليوم السبت، بهدف عالمي سجله الجناح الأيمن السويسري “ريناتو شتيفين” في الدقيقتين الأخيرتين من الشوط الأول.

وجاء الهدف إثر ضربة رأسية مُركزة من على خط الـ 18 لمنطقة جزاء أوجسبورج، بعد تلقي شتيفين لكرة عرضية من الظهير الأيمن البرازيلي “باولو أوتافيو”.

وارتقى شتيفين بشكل مفاجيء ليضرب الكرة برأسه بدقة كبيرة، لتذهب في المقص الأيمن لحارس المرمى لوثي الذي حاول إبعادها لكن دون جدوى.

ورفع ريناتو شتيفين (28 عامًا) رصيد أهدافه مع فولفسبورج في الدوري الألماني هذا الموسم لـ 5 أهداف في 20 مباراة، علمًا بأنه في بداية الموسم عانى من كثرة الجلوس على دكة البدلاء وشارك في 8 مباريات كبديل.

وشارك شتيفين كأساسي في 4 مباريات بمسابقة الدوري الأوروبي مع فولفسبورج هذا الموسم، كان آخرهم أمام شاختار دونيتسك يوم 11 مارس الماضي، والتي خسرها فريقه على ملعب فولكس فاجن بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ 16.