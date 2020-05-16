لاعب دورتموند يُصاب في الإحماء، ليكون أول ضحايا التدريبات المنزلية!

تعرض مهاجم نادي بوروسيا دورتموند “جيوفاني رينا” لإصابة عضلية أثناء العمليات الإحمائية لديربي الرور ضد فريق شالكة، وتم استبعاده من التشكيلة الأساسية.

ودخل في التشكيلة بدلاً عنه ثورجان هازارد، الذي كان من المفترض أن يبدأ أساسيًا، ولكن المدرب “لوسيان فافر” قرر إراحته، وهي راحة لم تكتب له بسبب إصابة اللاعب الأمريكي.

وتمكن ثورجان هازارد من صناعة أول أهداف دورتموند في المباراة، بعرضية أرسلها على قدم المهاجم الفذ “إيرلينج هالاند” الذي سجل بلمسة واحدة في شباك الأزرق الملكي.

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وأعلن دورتموند قبل المباراة بدقائق إصابة المهاجم الإنجليزي “جادون سانشو” في ربلة الساق، وخروجه من التشكيلة الأساسية، ولكنه تواجد على مقاعد البدلاء، حيث سيسمح باستبدال 5 لاعبين في اللقاء.

كما تم الإعلان عن غياب ستة أسماء أخرى من صفوف أسود الفيستفالين عن المباراة يأتي في مقدمتهم “ماركو رويس” و”أكسيل فيتسيل”.

وعلى مدار فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، فرضت التدريبات المنزلية على جميع لاعبي العالم، ويبدو أن رينا لن يكون ضحية تلك التدريبات التي لا تساعد على الاحتفاظ بالقوة أو اللياقة البدنية.