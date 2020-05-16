عضو الاتحاد المصري يوجه رسالة إلى نائب الأهلي: “شكرا على النصيحة”

رد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد الكرة في مصر، على تصريحات العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

ووجه فضل رسالة إلى العامري فاروق من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيها: “معالي الوزير السابق الاستاذ العامري فاروق احترم حضرتك كثيرا وشكرًا علي كلام حضرتك، لكن أود ان اشير لحضرتك انني قد صرحت عندما سألت من الكابتن احمد شوبير بشأن طموحي في يوما ما ان اصبح رئيس النادي الأهلي فكانت اجابتي كالتالي.

وتابع: “هذا شرف ما بعده شرف وان هذا المنصب هو اسمي منصب اداري وحلم لأي ابن من ابناؤه وأن النادي الاهلي كبير بأبنائه، ولكن حسام غالي هو الذي يستحقها من وجهة نظري في المستقبل كأنسب كادر في جيلنا يستطيع ان يقود هذا الكيان العظيم، وأن هناك ألية في الدخول وهي اكتساب الخبرات والتدرج الطبيعي و استشارة ومباركة الكبير لأن دائما هناك احترام الكبير وهو حاليا الكابتن محمود الخطيب، وقد ضربت مثل بأن لا يجوز الوقوف امام الكبير ، هل وقف الكابتن حسن حمدي امام الكابتن صالح هل وقف الكابتن محمود الخطيب امام الكابتن حسن حمدي وكانت إجابة الكابتن شوبير بالطبع لا وذلك ما تعلمناه داخل النادي من مبادئ واصول

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وكان العامري فاروق قد تحفظ خلال ظهوره في ضيافة الإعلامي أحمد شوبير على قناة “تايم أون سبورت” على تصريحات محمد فضل والتي رشح فيها حسام غالي لتولي رئاسة الأهلي في المستقبل.

فضل أنهى تصريحاته قائلا: “لم اتحدث عن ترشيح قادم ولا انتخابات نهائيا بل تحدثت عن وجهة نظري للمصلحة العامة تقديرا للكيان ولجماهيره العظيمة المحترمة في المستقبل….شكرا لحضرتك علي النصيحة الخاصة بي ودائما اتعلم من حضرتك ومن جميع الشخصيات المحترمة التي لا تبخل علي إرشاد ابنائها وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم”.

يذكر أن محمد فضل كان يشغل منصب مدير التعاقدات بالأهلي، قبل أن يرحل بصحبة حسام غالي بقرار من مجلس إدارة النادي الأحمر، على خلفية أزمة الثنائي مع هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق بالنادي.