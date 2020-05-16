هل يعود الدوري المصري بعد قرار وزير الرياضة؟

يبدو أن مؤشر عودة النشاط الكروي عاد ليرتفع مجددا، بعد أن كانت كل المؤشرات تؤكد استحالة استئناف مسابقة الدوري المصري، التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أصدر اليوم قرارا بتشكيل لجنة طبية تقوم باقتراح ومتابعة أي متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضي والشبابي بمصر والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا في تنظيم البطولات والمهرجانات والاحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.

يأتي هذا في إطار حرص الدولة وخطتها في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، قال صبحي أن اللجنة تختص بمتابعة تطوير انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية بمجابهته، واتخاذ التدابير اللازمة حيال تعرض البلاد لفيروسات أو أمراض طبية ذات تأثير على الوسط الرياضي.

وأضاف الوزير.. تم اقتراح آلية التواصل الطبي مع كافة المؤسسات والمنظمات والوزارات المعنية بالأمر ومنها اللجنة الطبية بمجلس الوزراء واللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجان الطبية بالاتحادات الرياضية المختلفة بما يخدم المنظومة الطبية والتغطية الطبية للأحداث الرياضية.

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وزيرة الصحة تشارك في تحديد مصير الدوري

ومن المقرر أن يعقد وزير الرياضة اجتماعا بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة غد الأحد لمناقشة ملف عودة النشاط الرياضي من عدمه.

صبحي أكد أن من شأن اللجنة متابعة الرعاية الصحية للاعبي المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة أو تنفذ بواسطتها، وكذا لاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، واقتراح ومتابعة التدابير اللازمة حيال توفير التأمين الطبي الكامل لكافة البطولات والأحداث والمهرجانات الرياضية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، والعمل على توفير جميع التجهيزات الطبية والصحية للأحداث الرياضية من خلال التنسيق الكامل مع كافة الوزارات والهيئات المعنية في هذا الشأن.

و أتم وزير الرياضة مشيرا إلى انه تم عمل خطة متكاملة ودليل ارشادي لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية في العديد من الالعاب والانشطة الرياضية، وسيعلن عنها بعد مناقشتها وأخذ الموافقة بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء.

وكانت مسابقة الدوري الممتاز قد توقفت في الجولة الثامنة عشر عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث كان يتصدر الأهلي ترتيبها برصيد 49 نقطة، وأكد اتحاد الكرة أن مصير البطولة هو قرار خاص بالدولة.