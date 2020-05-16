رياضة | التفاصيل الكاملة لاعتداء جماهير لاريسا بالضرب على عمرو وردة بشوارع اليونان

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لاعتداء جماهير لاريسا بالضرب على عمرو وردة بشوارع اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت جماهير نادي لاريسا مساء أمس الجمعة بالاعتداء بالضرب على عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني.

ووفقًا للموقع اليوناني "سبورت تايم" أن النجم المصري عمرو وردة كان يتجول في أحد الشوارع اليونانية حيث تعرض بالضرب من قبل مجموعة مكونة من حوالي 10 أفراد قام ثلاثة منهم بضرب وردة.

وتابع الموقع اليوناني أن عمرو وردة تلقى بعض الضربات القوية في وجهه وكان برفقة صديقه الذي تورمت عينه أيضا.

وأوضح التقرير بأن عمرو وردة وصديقه تعرضا للضرب من مشجعي لاريسا بعد اعلان النادي بفسخ التعاقد مع اللاعب المصري لأسباب تأديبية خطيرة.

وحرر عمرو وردة بمحضر ضد مجهول لحين الكشف عن المتورطين في الواقعة بعد تواجد الشرطة اليونانية في موقع الحادث.

ومن جانبه أصدر نادي لاريسا بيانًا رسميًا، بعد واقعة الاعتداء على عمرو وردة من قبل بعض مجهولين خلال تجوله في المدينة، قبل أن يتم القبض عليهم من الشرطة اليونانية.

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وجاء البيان الرسمي لنادي لاريسا عن واقعة وردة :"هؤلاء المتشردون، الذين يدمرون أطفالًا يبلغون من العمر 12 إلى 16 عامًا عن طريق المخدرات ويدفعون بهم للدخول إلى المدرجات وحضور المباريات من أجل استدراج أشخاصًا جديدة لهذا الأمر، أجبرونا على دفع أكثر من 400 ألف يورو كغرامات بسبب شغبهم حتى طردناهم من ملعبنا".

وتابع :"مرة أخرى يعودون وهذه المرة للاعتداء على عمرو وردة ولاجئ سوري يعمل في النادي، حيث هوجم الثنائي من قبل 20 شخصا مجهولا غير مسلحين وأصيبا بجروح طفيفة".

وأضاف: "هؤلاء هم تجار المخدرات الذين يدعمون الفوضى في المدينة على مدار السنوات الماضية، ويجدون المساندة من قبل بعض الصحفيين الذين يصفونهم بالمشجعين العاشقين للنادي".

وأكمل :"في المرة الأخيرة التي سمحنا لهم فيها بحضور المباريات بالمدرجات، قاموا بالتعدي لفظيًا على رئيس النادي، أليكسيس كوجياس وأهانوه هو وعائلته وأولاده ووالدته المتوفية".

وأكد:"الجميع يعلم تاريخ لاريسا في الدوري اليوناني، ويعرف أننا لا ندعم مثل هذه التيارات التي تسعى لبث الفوضى ونعلن دعمنا أخلاقيًا وقانونيًا للاعب عمرو وردة لمواجهة مثل هذه الفئات".

وانهى: "نريد أن نؤكد أن عمرو وردة واللاجئ السوري تحت حمايتنا وتحت حماية رئيس النادي، كوجياس، وتحت حماية عائلة آيل لاريسا".