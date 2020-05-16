رياضة | فايلر يطالب الأهلي بسرعة حسم الصفقة الجديدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب الأهلي بسرعة حسم الصفقة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، إدارة الفريق بعدما طلب سرعة حسم ملف المدافع الجديد الذي طلب ضمه للفريق خلال الأيام المقبلة، بجانب إعادة محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق المعار لفريق سموحة.

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وكان فايلر قد قام بتحديد أولوياته فى المدافعين باهر المحمدى، مدافع الإسماعيلى، فى المرتبة الأولى، بينما يأتي أسامة جلال، مدافع إنبى، فى المرتبة الثانية، بعد فشل محاولات إعادة أحمد حجازى، لاعب ويست بروميتش الإنجليزى.

وفى سياق متصل، طلب فايلر إعارة سعد سمير، مدافع الأهلى المصاب، خصوصا أنه سيحتاج لوقت كبير للتأقلم والعودة بعد إتمام عمليات التأهيل.