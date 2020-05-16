رياضة | مانشستر يونايتد يفشل في حسم صفقة الجوهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يفشل في حسم صفقة الجوهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التوصل لاتفاق بشأن التعاقد مع ريان شرقي موهبة نادي ليون عقب تدخل نادي ريال مدريد الذي أبدى اهتمامه بضم اللاعب.

وذكرت تقارير عالمية، أن الشياطين الحمر كانوا أمام فرصة ثمينة لضم اللاعب لكن تلقى ضربة موجعة عقب تدخل ريال مدريد في الصفقة بناء على توصية من زين الدين زيدان مدرب الفريق.

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وقدم مانشستر يونايتد عرضًا رائعًا للاعب من أجل انضمامه لصفوف الفريق حيث سيوقع عقدًا احترافيًا عندما يبلغ من العمر 17 عامًا مع الحصول على أجر جيد لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل عقب تدخل ريال مدريد.

ويجيد شرقي شغل مراكز الوسط الهجومي وقلب الهجوم أيضاً لكنه أثبت فاعليه كبيرة عندما يشارك كلاعب وسط مهاجم بالمباريات.

وكان شرقي قد قام بالتوقيع على أول عقد احترافي له مع ليون في شهر يوليو الماضي وعقب تألقه اصبح مطمعًا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا.